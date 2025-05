Sanità: Braga, ‘astensione a Oms gravissima, governo sta con Trump e no vax’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “La scelta dell’Italia di astenersi sul piano pandemico mondiale promosso dall’Oms è gravissima. Ancora una volta il governo Meloni decide di isolare il paese per seguire le sirene negazioniste e antiscientifiche”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

“Nessuna lezione dal Covid, anzi una chiusura di fronte alle ragioni della scienza e alla necessità di coordinare a livello globale strategie, risorse e ricerche. Una figura pessima a livello mondiale solo per compiacere i no vax di casa nostra e la scelta scellerata di Trump che tra i primi atti dopo l’insediamento firmò l’uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Usare la salute per schieramenti di parte, per amicizia o per il voto di qualche oscurantista, è inconcepibile e non ascoltare la voce degli scienziati mette in pericolo il futuro stesso del pianeta”.