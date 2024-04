Sanità: Braga (Pd), ‘aumentare investimenti per salvare un diritto’

24 Aprile 2024

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – – “Per una sanità pubblica efficiente e vicina ai cittadini servono risorse per cure, personale, strutture, ricerca. Parte in commissione la legge a prima firma Elly Schlein per portare gli investimenti fino al 7,5% del Pil come nella media Ue. È un diritto da salvare”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.