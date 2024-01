Sanità: Braga (Pd), ‘Governo calpesta diritto costituzionale’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Ha ragione Elly Schlein. Il governo non fa niente per la sanità. Non toglie il tetto alle assunzioni – messo da un Governo in cui Meloni era ministro – non sostiene la medicina territoriale. Fa crescere invece il ricorso alla sanità privata. Così calpesta un diritto costituzionale”. Lo ha scritto su twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati