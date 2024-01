Sanità: Calenda, è prima emergenza Paese ma per nessun governo priorità’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Hai ragione Giorgio, ma la fine della sanità pubblica è iniziata dieci anni fa. Tutti i governi, compreso questo e anche dopo il Covid, hanno messo meno soldi di quanti ne servivano per coprire l’inflazione. Aggiungo che per nessun governo la sanità è stata una vera priorità. Con i soldi messi sul superbonus l’avremmo potuta mettere a posto per quindici anni. Non parliamo del MES sanitario. Nessun cambiamento per spendere meglio è stato messo in campo. Questa è la prima emergenza per l’Italia e la Meloni non l’ha neppure nominata durante la conferenza stampa”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda rispondendo a un post del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che rimarcava come, nel 2023, gli italiani abbiano speso di tasca loro oltre 40 miliardi di euro per la sanità.

“Se ci fosse una sinistra riformista – prosegue Calenda – parlerebbe di questo tema seriamente, non per proporre assurde case della salute (non ci sono medici e infermieri per gli ospedali) e tanto meno per aggiungere altre priorità e sussidi, con il motto “più euro per tutti”. Oggi sanità e dispersione scolastica sono i capitoli su cui concentrare ogni euro disponibile”.