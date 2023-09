Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “A Nuoro la sintesi vergognosa e drammatica della situazione in cui versa la sanità pubblica italiana. Non possiamo lasciare che questa vicenda passi sotto silenzio: come Azione presenteremo un’interrogazione parlamentare al Ministro Schillaci”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda postando una articolo su quanto accaduto a Nuoro dove una persona malata di cancro sarebbe stata invitata ad andare a farsi curare in un’altra regione.