Sanità: Calenda posta foto medico moglie, ‘a lui e migliaia come lui dobbiamo investimenti’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi sono cinque anni esatti da quando Violante ha fatto il trapianto di midollo. Cinque anni sono una data importante per l’abbassamento del rischio recidiva. E quindi oggi festeggiamo”. Così Carlo Calenda sui socila postando la foto della moglie e del professore che l’ha seguita. “Questo signore nella foto con Viola è il Prof. Bacigalupo che le ha salvato la vita insieme all’equipe del Gemelli”.

“Il Professore, è uno dei migliori specialisti al mondo nella lavorazione delle cellule da trapiantare. Potrebbe andare ovunque. Ha lavorato e lavora per il Ssn. A lui e alle migliaia di persone come lui, non dobbiamo retorica gratitudine, ma investimenti sulla sanità e cura per mantenere la più grande conquista sociale mai conseguita, il nostro Sistema Sanitario Nazionale universale”.