Sanità: Calenda, ‘siamo con chi sciopera, continueremo a batterci per loro’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic (Adnkronos) – “La sanità sciopera e noi siamo con loro. Abbiamo tradito medici e infermieri che chiamavamo angeli ed eroi durante il Covid. Non abbiamo preso il MES sanitario e abbiamo buttato via 150 miliardi in bonus edilizi e intanto stiamo perdendo il pilastro del nostro welfare. Sono quattro anni che Azione si batte per la sanità e continueremo a farlo”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, in un video pubblicato sui suoi social.