Sanità: Castellone (M5s), ‘governo sta compiendo sanicidio’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Gli ultimi dati della Fondazione Gimbe certificano una volta di più il drammatico sottofinanziamento della sanità pubblica italiana. Se infatti la media della spesa sanitaria pubblica si attesta al 7,1% del Pil sia nei Paesi Ocse, sia nei Paesi europei, in Italia non solo si attesterà quest’anno al 6,7%, ma addirittura scenderà al 6,3% nel 2024, come previsto dal Def firmato dal governo Meloni. A dir poco amari anche i dati sulla spesa sanitaria pubblica pro capite, che vedono l’Italia progressivamente sempre più indietro della media Ocse ed europea”. Lo dichiara in nota Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama.

“L’aspetto che più rileva, però, è che alla luce di questi dati quello che sta compiendo il governo Meloni è proprio un ‘sanicidio’, un delitto in piena regola del Servizio sanitario pubblico evidentemente considerato dal centrodestra sempre e solo come un costo, mai come un investimento – prosegue -. Per non parlare di come questo delitto sia ancor più grave alla luce del progetto di autonomia differenziata che, polverizzando ancora di più il sistema, rischia di scardinarlo definitivamente. Sarebbe un colpo mortale al diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione”. “L’M5S, che con il governo Conte II era riuscito a portare la spesa sanitaria al 7,4% del Pil nel 2020 e al 7,1% nel 2021, presenterà un progetto per una sanità pubblica mai al di sotto del 7% del Pil, per introdurre una sorta di investimento sanitario minimo al quale non si possa più derogare, per guardare sempre più in alto”, conclude Castellone.