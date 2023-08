Sanità: Castellone, ‘senza investimenti Ssn imploderebbe, battaglia M5S’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Non paghi di aver destinato nell’ultima legge di bilancio solo briciole a una sanità già sofferente, ecco l’ennesima performance di questo governo: nella prossima manovra potrebbe non essere previsto l’incremento di 4 miliardi da investire nel Fondo sanitario nazionale, seppur richiesto dallo stesso ministro Schillaci”. Così Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama.

“Se queste anticipazioni – continua la pentastellata – dovessero diventare realtà, il nostro sistema sanitario pubblico imploderebbe tra mancanza di personale, incapacità di rendere attrattiva la professione medica e infermieristica e impossibilità di risolvere la vera emergenza nazionale: le liste d’attesa”.

“La manovra segnerà definitivamente il confine: da quale parte vorrà stare Giorgia Meloni? Dalla parte dei pochi che potranno curarsi a pagamento, o dalla parte di tutti e del diritto a cure gratuite?”, si chiede Castellone prima di concludere dicendo che “Dove vogliamo stare noi lo sappiamo bene, da sempre: accanto ai cittadini, ai fragili, ai medici e al nostro personale sanitario. La nostra sarà una battaglia tenace. Non permetteremo a questo governo di dare il colpo di grazia al nostro servizio sanitario nazionale. Quella per la sanità pubblica è una battaglia di tutti e per tutti, e non c’è posto o tempo per alcuna ideologia”.