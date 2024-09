Sanità: Conte, ‘è priorità, risorse da stop armi e extraprofitti’**

24 Settembre 2024

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Ascoltando i bisogni dei cittadini si vede che sanità è al primo posto, dobbiamo investire di più, non possiamo tollerare liste di attese lunghissime. Le risorse ci sono. Basta non investire più in armi e prelevare dagli extraprofitti e dalla lotta all’evasione”. Così il leader M5s, Giuseppe Conte, al Tg1.