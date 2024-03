Sanità: domani convegno Acop a Roma su servizi sanitari in appalto

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Domani alle ore 15 presso la sede di Confcommercio a Roma Acop organizza il convegno ‘Servizi Sanitari in appalto’. “L’associazione coordinamento ospedalità privata -si legge in una nota- apre riflessione critica sulla legge 118/2022 che, introducendo procedure di gara selettiva per l’accreditamento delle strutture di ricovero e cura, mette in discussione i principi su cui si fonda il d.lgs. 502/92 relativi ad un servizio sanitario liberamente erogato da strutture a gestione pubblica e privata, in un contesto regolato e controllato dallo Stato, secondo i canoni delle concessioni di pubblico servizio”.

Ad introdurre il convegno Michele Vietti Presidente Acop, quindi i saluti di Carlo Sangalli Presidente Confcommercio. Intervengono Giancarlo Coraggio Presidente Emerito Corte Costituzionale, Luigi Corbella Responsabile Ufficio Fiscale ARIS, Domenico Mantoan Direttore Generale Agenas, Gennaro Terracciano Ordinario di Diritto Amministrativo Università degli Studi ‘Foro Italico’.