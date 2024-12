Sanità: Faraone (Iv), ‘domani nei pronto soccorso per solidarietà’

24 Dicembre 2024

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Domani, nel giorno di Natale, girerò i pronto soccorso di alcuni ospedali per manifestare tutto il mio sostegno e il mio apprezzamento a quei medici, infermieri, personale sanitario, guardie giurate, che, nonostante le condizioni proibitive, riescono nell’impresa impossibile di tenere in piedi strutture impossibili da gestire”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Le visite fatte fin qui alle strutture ospedaliere hanno fatto emergere una situazione catastrofica: non solo la drammatica vicenda della morte dopo 8 giorni in barella al pronto soccorso di Maria Ruggia, ma ospedali in tilt, turni massacranti, pazienti stipati nei corridoi e lasciati in attesa per giorni. Mentre chi ha la responsabilità finge che tutto vada bene, a pagare le conseguenze di questa gestione disastrosa non sono solo i pazienti ma anche chi lavora negli ospedali. Per questo mi è sembrato giusto, nel giorno di Natale, stare con loro per manifestare la mia solidarietà e gratitudine per il lavoro massacrante e difficile con cui ogni giorno reggono sulle loro spalle il peso del sistema sanitario”, conclude.