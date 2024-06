Sanità: Faraone (IV), ‘proposta Schlein è una grandissima supercazzola’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Alla totale assenza di una politica sanitaria da parte del governo, il Pd risponde con una proposta di legge, prima firma Elly Schlein, che è soltanto una grandissima supercazzola”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Elly propone di aumentare la spesa pubblica nel comparto sanitario fino a raggiungere il 7,5% del Pil. Come? Testualmente: ‘A valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria’. Come se chiedessi in banca un mutuo per acquistare una casa spiegando al direttore dell’agenzia che spero in un aumento dello stipendio da parte del mio datore di lavoro”.

“In parole povere, solo propaganda. Noi abbiamo presentato emendamenti che accettano la sfida del ‘quanto’ ma anche del ‘come’. Bisogna investire di più e meglio in sanità, sui medici, gli infermieri, le strutture sanitarie, la medicina territoriale, le liste d’attesa, serve serietà, non propaganda. Infine abbiamo presentato un ordine del giorno per la riproposizione del Mes, scaduto il 31 dicembre 2022 e sciaguratamente mai utilizzato dai governi per colpa del populismo di destra e di sinistra”, conclude.