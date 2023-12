Sanità: Fratoianni, ‘con scelte governo si rischia collasso sistema’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Pronto soccorso ingolfati, mancanza di posti letto negli ospedali, ambulanze bloccate? Siamo arrivati a questa situazione in un modo molto semplice: con l’idea distribuita a piene mani, per la verità in modo politicamente trasversale nel corso degli ultimi decenni, che il servizio sanitario pubblico fosse sostanzialmente un costo da tagliare, una spesa improduttiva”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni de La7 nel corso dell’Aria che Tira.

“E così è accaduto – prosegue il leader di SI – che nei 10 anni precedenti alla pandemia covid sono stati tolti alla sanità pubblica decine di miliardi di euro, e i cittadini negli stessi anni hanno aumentato la spesa pubblica sanitaria nel privato di decine di miliardi. Altro che spesa improduttiva! Il risultato è stato che per il servizio sanitario nazionale, anche con le scelte di questo governo con il definanziamento tendenziale significativo, il rischio di un collasso vero e proprio – conclude Fratoianni – è quasi diventato una certezza. Se non cambiano velocemente direzione”.