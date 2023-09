Sanità: Fratoianni, ‘diritto salute dei cittadini è a rischio, servono impegni precisi da governo’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “L’entità della cifra mancante alla sanità pubblica del nostro Paese, calcolata dalla Fondazione Gimbe è mostruosa: ben 47 miliardi di euro. Di fronte a un allarme del genere bisognerebbe che dalle parti di Palazzo Chigi ci fossero dei segnali di intervento e di iniziativa. Nulla di tutto questo, eppure siamo sull’orlo di un dramma vero e proprio, certo causato da troppi anni di tagli, ma che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti e ingovernabili”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Il diritto alla salute per i cittadini – prosegue il leader di SI – è a rischio. Questo è il punto e un tema del genere dovrebbe togliere il sonno a chi governa, che invece si preoccupa di aumentare le spese militari, ed è affaccendato volutamente in questioni di ben altro e basso livello. C’è da essere invece molto preoccupati e gli italiani sono stati finora fin troppo pazienti”. “C’è bisogno urgente di finanziamenti per la sanità pubblica a partire dalla prossima manovra per garantire il diritto alla salute. Su questo aspettiamo parole e fatti ben precisi dal governo Meloni e dalla sua maggioranza”, conclude Fratoianni.