Sanità: Furfaro, ‘destra vuole smantellare quella pubblica’

Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “C’è una linea chiara e strategica del governo: il diritto alle cure si paga, non deve essere garantito in modo universale, chi può ricorrerà ai privati, gli altri dovranno accontentarsi di ciò che resta di una sanità pubblica definanziata e lasciata allo sbando”. Così Marco Furfaro, capogruppo dem in commissione Affari Sociali.

“Prima, una legge di bilancio che copre a malapena gli aumenti del costo dell’energia e delle materie prime nel settore sanitario, quindi una previsione di finanziamenti a scendere verso livelli pre pandemia, infine pochissime risorse nel Def e ieri pure gli annunci del ministro Fitto che considera le case di comunità, uno dei progetti importanti del Pnrr, irrealizzabili”.

“La pandemia sembra non aver insegnato niente a questa destra. A pagare saranno come al solito i più fragili e chi non può permettersi di ricorrere ai privati. Penalizzare la sanità pubblica è uno schiaffo alla Costituzione italiana e agli operatori sanitari che ogni giorno tra mille problemi garantiscono agli italiani il diritto alle cure”.