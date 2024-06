Sanità: Furfaro, ‘dl fuffa, deprimente spot a 4 giorni da voto’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Un inutile spot elettorale a quattro giorni dalle elezioni. Questa è la deprimente risposta del governo alla sanità al collasso e alle nostre richieste di intervenire con urgenza”. Così Marco Furfaro, capogruppo in commissione Affari Sociali e responsabile iniziative politiche in segreteria del Partito Democratico.

“Servivano risposte serie e risorse, arriva un decreto fuffa che favorisce ancora una volta il privato e rimanda le fatiche nell’accesso alla cura dei cittadini a data da destinarsi. L’unico modo per abbattere le liste di attesa è votare la legge Schlein che sblocca assunzioni, garantisce risorse e mette la sanità pubblica davanti a quella privata. Altrimenti la smettano con l’ipocrisia”.

“In un anno e mezzo hanno solo tagliato risorse e favorito il privato, c’è un disegno preciso per distruggere la sanità pubblica. Non glielo permetteremo e sappiamo che gli italiani non sono così stupidi come pensano, non si faranno ingannare da annunci vuoti e prese in giro”.