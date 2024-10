Sanità, Guidoni (Korian Italia): “Relazione d’impatto racconta nostro modo di fare impresa”

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) – Occuparsi di sanità e salute a 360 gradi, esserne coinvolti anche al di fuori delle mura delle proprie strutture ospedaliere e di cura. E’ con questo approccio che Korian Italia – ‘network della salute’, modello unico in Italia e parte del Gruppo europeo Clariane – presenta la prima Relazione d’impatto. “Che per noi rappresenta, al di là dell’obbligo normativo, un mezzo fondamentale per continuare a migliorarci, definire le strategie future e per rafforzare il rapporto di fiducia nei confronti di tutti gli stakeholder, inclusi pazienti e famiglie, dipendenti e collaboratori, comunità locali e istituzioni – afferma Federico Guidoni, presidente e Ceo di Korian Italia – La Relazione d’impatto racconta proprio il nostro modo di fare impresa. Diventa, inoltre, un impegno concreto a coniugare la nostra attività quotidiana con una crescente responsabilità sociale e ambientale, anche grazie all’impegno di tutti i dipendenti e collaboratori Korian. Questo passo si inserisce perfettamente nella missione che è da sempre propria del nostro Dna: l’interesse che dobbiamo avere deve guardare anche agli stili di vita del nostro personale e deve cercare di allargarsi alle comunità verso cui si sviluppano le nostre attività”.

Migliorare la salute e la qualità di vita è una delle finalità di beneficio comune prioritarie per Korian – riporta una nota – L’azienda ha misurato il proprio impatto in quest’ambito grazie a un’indagine di customer satisfaction a cui hanno risposto 11mila persone tra pazienti, ospiti e famiglie. I risultati mostrano un’elevata propensione a raccomandare Korian, un elevato grado di soddisfazione dei servizi nel loro complesso e un’alta percezione di quanto pazienti e caregiver si sentono considerati e rispettati. Nasce anche da qui il forte impegno a diffondere il Positive Care – approccio metodologico e comportamentale che mira a trovare per ogni paziente un percorso di cura e di assistenza personalizzato – in 42 Rsa su 66 al 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di estenderlo a tutte le strutture socio sanitarie e avviare l’implementazione nelle strutture sanitarie.

Korian promuove un ambiente lavorativo inclusivo e orientato alla crescita, con una permanenza media dei dipendenti di 11 anni e la certificazione europea Top Employer. Secondo l’indagine di clima 2023 – dettaglia la nota – l’83% dei lavoratori si dichiara soddisfatto del proprio impiego, l’82% non prevede di lasciare l’azienda nei prossimi 2 anni e molti dipendenti consigliano Korian come datore di lavoro. Forte, inoltre, l’impegno nella formazione continua del personale, con oltre 50mila ore di corsi erogati a 5.034 dipendenti attraverso la Korian Academy, anche tramite 16 Percorsi qualificanti per l’upskilling. Con un occhio sempre rivolto all’esterno: Korian, infatti, supporta anche la formazione di professionisti esterni, con 117 certificati qualificanti e oltre 13.600 crediti Ecm erogati, con l’obiettivo di contribuire a ridurre la carenza di figure chiave nel settore sociosanitario. Da sempre, inoltre, l’azienda si distingue per un forte impegno nei confronti delle donne e delle politiche di genere – tramite il suo Korian Women’s Club e partnership con D.i.RE e con Fondazione Onda – che a novembre 2023 le è valso il Premio internazionale StandoutWomanAward 2023 nella sezione Sustainable & Friendly Company.

Korian – si legge nella nota – nel 2023 ha generato 140 milioni di euro di indotto con i fornitori, di cui il 90% sono aziende locali vicine al territorio e attente alla sostenibilità. L’azienda ha poi promosso attività di sensibilizzazione sui temi della salute e organizzato localmente 400 iniziative a carattere culturale e sociale in collaborazione con associazioni no profit, scuole, università e istituzioni. A livello ambientale, Korian ha avviato un piano pluriennale per ridurre il proprio impatto e preservare la biodiversità, fissando l’obiettivo di tagliare le emissioni di CO2 legate ai consumi energetici del 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019. Nel 2023 sono state già evitate 3.500 tonnellate di CO2, e si prevede che, a fine anno, il totale raggiungerà le 5.000 tonnellate grazie all’efficienza energetica, al risparmio e all’uso di fonti rinnovabili.

Forte, infine, il contributo per favorire l’innovazione e la ricerca. L’azienda mette a punto con costanza nuove pratiche mediche e organizzative, sviluppa tecnologie all’avanguardia e condivide le conoscenze acquisite con la comunità scientifica. Due esempi: il premio ricevuto ai Lean Healthcare Awards e la collaborazione con la startup MBility.

“La Relazione d’impatto vuole essere un racconto onesto e dettagliato del nostro modo di fare impresa, coltivando ulteriormente il rapporto di fiducia, trasparenza e collaborazione con i nostri pazienti, ospiti e partner, coinvolgendoli direttamente nella valutazione dei nostri risultati – conclude Barbara Grill, responsabile per l’impatto di Korian Italia – Il nostro obiettivo è individuare gli spazi di miglioramento per gli anni a venire, condividendoli apertamente con chi è pronto ad aiutarci a realizzarli”.