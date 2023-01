Sanità: Leanza (Pd), ‘Centro cardiologico Taormina non chiuderà’

Gennaio 10, 2023

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – “Il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, all’interno dell’ospedale ‘San Vincenzo’ di Taormina, non chiuderà, anzi sarà potenziato. La convenzione, rivista, rimarrà in piedi per altri cinque-sei anni”. Lo annuncia il vicepresidente della Commissione Sanità dell’Ars, Calogero Leanza, dopo le rassicurazioni arrivate questa mattina dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, ascoltata in audizione in Commissione.

“L’assessore ci ha spiegato che è intenzione del governo regionale rendere la Sicilia autonomia – aggiunge Leanza – e limitare così quanto più possibile i viaggi fuori, per offrire la migliore assistenza sanitaria e realizzare nell’Isola l’alta specializzazione pediatrica. Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte dell’ospedale ‘Bambino Gesù’ per rimanere operativi nel nostro comprensorio, la convenzione tra la struttura d’eccellenza romana e il San Vincenzo di Taormina scadrà il prossimo 31 luglio ma dopo l’audizione di oggi siamo molto più fiduciosi. Sul futuro dell’ospedale di Taormina, raccogliamo la massima attenzione da parte dell’assessorato per intervenire nei reparti depotenziati a cominciare da quello di urologia”.