Sanità: Locatelli, ‘è ora di riconoscere sindrome Pandas/Pans’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Da tanti anni si parla della Pandas/Pans, è arrivato il momento per cercare di unire il tema della ricerca, della diagnosi precoce, del benessere bambino e famiglia, per portarlo all’attenzione di tutti e magari anche riuscire a ottenere questo riconoscimento”. Lo ha dichiarato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, in un evento a Palazzo Chigi organizzato alla vigilia della Giornata mondiale della consapevolezza della sindrome Pandas/Pans, malattia considerata rara che si manifesta con sintomi prevalentemente neuro psichiatrici post infettivi provocati da batterio, virus o altro fattore scatenante, e che non è ancora riconosciuta in Italia.

“Davanti a una sofferenza così grave – ha aggiunto Locatelli -, a un periodo cosi difficile, credo sia necessario fornire tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione dal punto di vista sanitario, sociosanitario e sociale, per garantire un percorso più equo a tutti i bambini”.