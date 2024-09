Sanità: Loizzo, ‘con Lega raddoppiati presidi in ospedale, sinistra li aveva tagliati’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La Lega è da tempo in prima linea nella tutela di infermieri, medici e operatori nel settore sanitario. Grazie anche all’ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni abbiamo quasi raddoppiato i presidi di Polizia negli ospedali. Oggi, infatti, sono circa 180. Certo, come dimostrano anche gli ultimi fatti di cronaca, serve un ulteriore sforzo. Del resto la verità è solo una: la sinistra li aveva tagliati e noi li stiamo rimettendo”. Così la deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari sociali.