Sanità: Lorenzin (Pd), ‘governo in ritardo, avvii campagna vaccinale’

Gennaio 12, 2024

Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Il Governo in questo anno è stato assente su molti fronti. In Sanità non è stato abbozzato neanche un’azione di riforma del sistema, evidentemente perché manca la visione e quindi le idee”. Lo dice la vice presidente dei senatori del Pd Beatrice Lorenzin, aggiungendo: “L’emergenza sanitaria di questi giorni era ampiamente prevedibile, quindi agibile. Dagli inizi di agosto gli scienziati avevano previsto che sarebbe stato un inverno complesso perché si sarebbe sommato il problema Covid a quello dell’influenza stagionale A/H1N1”.

“Memori delle esperienze maturate negli ultimi anni era d’obbligo avviare una chiamata attiva alla vaccinazione per tutta la popolazione, non solo dei fragili. Era poi necessario rendere disponibili i vaccini il prima possibile. Come ci hanno ricordato proprio ieri epidemiologici e virologi, si è ancora in tempo per agire. Per evitare che quello che è accaduto quest’anno succeda nuovamente, il Governo deve dare seguito al DM77”, prosegue Lorenzin.

“È vitale la riorganizzazione del Sistema sanitario sul territorio, attivando un tavolo con i professionisti e le parti sociali in modo da sviluppare soluzioni concrete e condivise. Purtroppo, ovviamente, senza i necessari finanziamenti non si va da nessuna parte, e come ci hanno ricordati ieri nuovamente le Regioni, è necessario stanziare più risorse nella Sanità, perché quelle previste in legge di Bilancio bastano soltanto per il rinnovo del contratto del personale dipendente e poco più”, conclude.