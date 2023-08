Sanità: Lorenzin (Pd), ‘riforma Calderoli distruttiva, senza risorse squilibri devastanti’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Senza un chiaro disegno sui Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) e un adeguato finanziamento, l’autonomia differenziata si potrà ribattezzare con il nome di ‘Sfascia-Italia’. La riforma del titolo V e la tormentata vicenda dei Lea (Livelli essenziali d’assistenza) in sanità dovrebbe costituire un monito. Ma così non sembra. Errare è umano, perseverare è diabolico. D’altra parte nel Def o nelle bozze della legge di bilancio che girano manca la cosa principale: finanziare la sostenibilità della riforma del ministro Calderoli”. Così in una nota Beatrice Lorenzin, vicepresidente dei senatori del Partito democratico.