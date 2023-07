Sanità: Lorenzin (Pd), ‘Ssn è malato, ma possiamo ancora curarlo’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Servono 7 miliardi strutturali in più al fondo sanitario nazionale per rendere la professione nuovamente attrattiva con stipendi e ore di lavoro più adeguati, per consentire alle aziende pubbliche la possibilità di fare nuove assunzioni, colmando così i vuoti di organico, per garantire le attività di screening e prevenzione e infine per offrire nuove terapie. Solo così potremmo finalmente offrire una sanità capace di dare risposte, senza lunghe liste d’attesa e con un accesso alle cure equo in tutte le regioni italiane”. Così Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd, ospite di ‘Morning News’ su Canale 5.