Sanità: Mantovano, ‘addolorato per scomparsa Guido Faillace’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Sono profondamente dispiaciuto della scomparsa del dottor Guido Faillace, medico psichiatra e presidente nazionale FeDerSerD. Un grande professionista che ha messo la sua vita al servizio della lotta alle dipendenze patologiche e si è sempre prodigato per valorizzare il servizio pubblico in un quadro sinergico con il privato sociale. Ai suoi cari e alla sua famiglia giunga il cordoglio mio personale e del Governo”. Lo dichiara Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega in materia di politiche antidroga.