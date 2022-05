Sanità: Mattarella, ‘donazione sangue esempio solidarietà e strumento integrazione’

Maggio 20, 2022

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e a tutti i volontari avisini intervenuti alla 88/ma assemblea generale dell’Associazione volontari italiani del sangue, quest’anno dedicata al tema ‘Orizzonte Avis. Sfide, obiettivi e priorità per il futuro associativo’. L’evento, finalmente in presenza dopo due anni dall’inizio della pandemia, offre l’opportunità per ringraziare l’Avis per l’attività svolta dai suoi volontari, la cui generosità ha permesso di confermare il sistema italiano come un modello virtuoso nel consolidamento e nell’ampliamento delle motivazioni verso il dono, ma anche per sottolineare l’impegno con cui l’Associazione è in prima linea per aiutare la popolazione ucraina finanziando l’acquisto di medicinali, dispositivi sanitari e l’attivazione di corridoi umanitari”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Gianpietro Briola, presidente nazionale dell’Associazione volontari italiani del sangue–Avis.

“La donazione di sangue -ricorda il Capo dello Stato- fonda la sua attività sui principi della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. La solidarietà è un caposaldo del nostro ordinamento che prevede l’anonimato e la gratuità della donazione, condizioni queste che rendono ancora più ammirevole l’attività dei volontari, svolta in silenzio e senza alcuna pretesa di riconoscimento”.

“Mai come oggi abbiamo bisogno di diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della condivisione: in questo senso -conclude Mattarella- la donazione di sangue è, altresì, un eccezionale strumento di integrazione, che permette, di fatto, di superare ogni differenza. Nel rinnovare il mio apprezzamento per l’iniziativa, formulo a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro”.