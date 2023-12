Sanità: Mattarella, ‘liste d’attesa con tempi inaccettabili’**

Dicembre 31, 2023

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Tra “le difficoltà che “cittadini e famiglie devono affrontare, giorno per giorno”, occorre ricordare quelle che “si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti. Con liste d’attesa per visite ed esami, in tempi inaccettabilmente lunghi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale messaggio di fine anno.