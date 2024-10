Sanità: Mattarella, ‘sconfiggere diffidenza in ricerca che si insinua anche in classi dirigenti’

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott.(Adnkronos) – “Ricerca, prevenzione, cura, vanno di pari passo. La lotta ai tumori è un terreno esemplare sotto questo profilo. Per definizione, l’aspirazione alla guarigione consente di sconfiggere la diffidenza se non l’ostilità verso la applicazione dei risultati della ricerca, tentazione che si affaccia, periodicamente, in segmenti dell’opinione pubblica e talvolta si insinua negli ambiti di chi è chiamato a responsabilità di dirigenza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per i ‘I Giorni della ricerca’.

“La prevenzione negli stili di vita, gli screening oncologici, sono strumenti essenziali, così come -ha ricordato il Capo dello Stato- l’educazione, a partire dai giovani, Le diagnosi precoci sono la condizione prima di successo nella cura. Tutelare la salute delle persone, che sono portatrici di diritti prima ancora del loro status di cittadini”.