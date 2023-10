Sanità: Misiani, ‘governo taglia 2 mld, vuole privatizzare sanità pubblica’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Nella Nadef la spesa sanitaria è prevista in diminuzione: da 134,7 miliardi nel 2023 a 132,9 nel 2024. La sanità pubblica è in grave crisi: tempi di attesa sempre più lunghi, fuga dei medici verso il privato, carenza di infermieri”. Così Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, su X.

“Il presidente Mattarella ha ricordato che il servizio sanitario nazionale ‘è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare’. Ci sarebbe bisogno di un piano di rilancio e di risorse aggiuntive. Per riportare la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL al livello del 2022 (6,7%) servirebbero nel 2024 oltre 10 miliardi in più. Il ministro Schillaci ne ha chiesti 4. Ma nemmeno su questo obiettivo minimale il governo Meloni ha preso impegni concreti”.

“Nel frattempo, la revisione del Pnrr taglia di oltre un quarto sia le case che gli ospedali di comunità. È una scelta politica precisa di disinvestimento e privatizzazione della sanità pubblica”.