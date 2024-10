Sanità: Montaruli (Fdi), ‘sguaiata sinistra compatta solo per diffondere fake news’

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Ed eccola la solita sguaiata sinistra che oggi prende di mira il sottosegretario alla Salute Gemmato. Un fiume in piena di critiche e accuse rispetto ad una incompatibilità di ruoli che il sottosegretario avrebbe, in quanto socio – senza utili e senza poteri decisionali – di una piccola Srl di ambulatori vicino Bari. Peccato che con un post lo stesso sottosegretario zittisca le sterili polemiche. Con un documento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene chiarito infatti ‘non sussista alcuna situazione di incompatibilità’. E ora chi lo dice alle sinistre che si erano compattate solo per diffondere fake news su un rappresentate del governo? La verità è che incapaci di migliorare la sanità pubblica in tanti anni di governo, queste sinistre non accettano sia Giorgia Meloni a farlo, investendo una quantità di risorse per la salute pubblica sino ad oggi mai avute”. Così in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.