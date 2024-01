Sanità: Moretti (Pd), ‘situazione drammatica, se a pagamento salute non è più un diritto’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “E’ vero che le responsabilità sulla crisi della sanità pubblica risalgono a decenni fa , ma quello che vediamo oggi non può essere liquidato con uno scaricabarile”. Così a Diario del Giorno su Rete 4 l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.

“Ci vuole un atto di responsabilità da parte di chi governa per risolvere quello che sta diventando un dramma per i cittadini ed in particolare per i più poveri: le già lunghe liste di attesa sono aumentate a dismisura nell’ultimo anno, ci vogliono due anni per una mammografia. La risposta del governo sulla sanità è del tutto carente a partire dal rinvio degli acquisti dei macchinari per la prevenzione. Viene da chiedersi perché Meloni abbia fatto scadere il Mes sanitario in questa condizione”.