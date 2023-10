Sanità: Mulè (Fi), ‘con sinistra previsti tagli per 0,6%, con destra aumenti 0,6%’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Il governo di centrodestra sta dedicando più risorse alla spesa sanitaria di quanto non abbia fatto la sinistra, chiunque affermi il contrario dice bugie. Basta confrontare le previsioni triennali contenute nel Def del 2022 con quelle del 2023. Infatti, con il precedente governo, il ministro della Salute espresso dal centrosinistra, Roberto Speranza, fece mettere nero su bianco, nelle previsioni triennali (2023-2025) di spesa. che tale voce sarebbe diminuita a un tasso medio anno dello 0,6 per cento. Mentre con il governo di centrodestra, il Def ha radicalmente invertito le previsioni triennali (2024-2026) per la spesa sanitaria prevedendone un incremento medio anno dello 0,6 per cento”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

“La Nadef appena pubblicata – prosegue – non contiene alcun taglio alla spesa sanitaria ma delinea un quadro tendenziale di spesa a legislazione vigente che non ha alcunché di programmatico visto che la legge di bilancio per il prossimo anno deve essere ancora scritta”. “Spiace constatare che alcuni esponenti della sinistra vogliano spaventare i cittadini, specie i più bisognosi di attenzione da parte dello Stato, per lucrare un consenso elettorale che non possono sperare di ottenere perché la Sanità è un diritto universale di tutti i cittadini italiani e il centrodestra si occupa delle persone, non le preoccupa”, conclude Mulè.