Sanità, neurologi: “Coalizione ministero Salute-Iss per prevenire malattie cervello”

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) – Nell’ottica ‘One brain One health’ vorrei che riuscissimo a creare una forte coalizione tra ministero della Salute, ministero della Ricerca e Istituto superiore di sanità che miri a fare prevenzione delle malattie del cervello. Sarebbe opportuno trovare delle modalità per gestire una popolazione che invecchia sempre di più, senza dimenticare ovviamente i giovani, i soggetti fragili, i più vulnerabili. Ma dobbiamo anche fare prevenzione in età pediatrica, con campagne ad hoc e iniziative che promuovono l’informazione e l’educazione sul tema della salute del cervello. Dobbiamo lavorare per quelli che oggi hanno già una patologia del cervello ma anche per coloro che in futuro potrebbero ammalarsi”. Lo ha detto il presidente della Società italiana di Neurologia (Sin), intervendo al convegno ‘La salute parte dal cervello. Le neuroscienze in Italia: passato, presente e futuro”, un incontro organizzato a Roma dalla biofarmaceutica danese Lundbeck, specializzata nelle neuroscienze, che celebra così il 30esimo anniversario di attività e impegno nel nostro Paese.