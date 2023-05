Sanità: Nursing up a neo presidente Comitato settore Regioni, ‘ora scelte concrete’

Maggio 10, 2023

Milano, 10 mag. (Adnkronos Salute) – “In qualità di presidente nazionale del Nursing Up, a nome di tutto il Consiglio direttivo, rivolgo i migliori auguri e il più sincero in bocca al lupo a Marco Alparone, nominato nuovo presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità”. “E’ arrivato il tempo delle scelte concrete e dei cambiamenti, in particolare legati agli obiettivi del Pnrr Missione 6, e a quelle ingenti risorse che ne fanno parte, da non sprecare assolutamente”. E’ il messaggio rivolto ad Alparone dal presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, Antonio De Palma.

“Abbiamo da subito apprezzato, dal momento del suo insediamento, le parole relative alla necessità che il nostro sistema sanitario, adesso più che mai, debba correre veloce verso un percorso di crescita che contempli il riconoscimento, al personale sanitario, di quanto fatto e vissuto durante questi ultimi anni segnati dalla pandemia”, ha evidenziato De Palma in una nota. “Da parte nostra, come sindacato, siamo pronti a collaborare fattivamente con il nuovo presidente, così come abbiamo fatto con i suoi predecessori, avviando un dialogo costruttivo. E’ tempo di valorizzare, definitivamente, dal punto vista economico e contrattuale, gli operatori sanitari italiani”.

“Quanto avviato con il recente Ccnl è solo l’inizio di un processo di cambiamenti che siamo consapevoli è delicato e difficile, ma che può condurre a traguardi fondamentali per il futuro della tutela della salute della collettività, se, tutti insieme, ognuno naturalmente nel rispetto del proprio ruolo, ma accomunati dai medesimi obiettivi, troveremo il modo di lavorare con la necessaria sinergia”, ha concluso il rappresentante sindacale.