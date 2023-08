Sanità: Paglia, ‘è a pezzi ma governo Meloni fa sapere che non c’è un euro’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “La sanità è a pezzi, ma dal governo Meloni fanno sapere che non c’è un euro disponibile. In compenso mezza maggioranza è impegnata a smantellare la già ammaccata imposta sugli extraprofitti delle banche”. Così il responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia. “Di lotta all’evasione nemmeno si può parlare, ma intanto – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – si rastrellano soldi dalla benzina. In mezzo a tante chiacchiere – conclude Paglia – questi sono i fatti”.