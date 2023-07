Sanità: Paita (Az-Iv), ‘orgogliosi di aver affrontato tema dell’emergenza sanitaria’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Tra tutti gli argomenti possibili in questa giornata dedicata alle mozioni, abbiamo scelto l’emergenza sanitaria. Ne siamo orgogliosi, è indicativo di che idea di Paese ha il gruppo Azione-Italia Viva. Purtroppo la struttura del nostro sistema sanitario è rimasta universalistica, ma le risposte arrivano in ritardo con conseguenze disastrose. Se le prestazioni non hanno tempi congrui, molte famiglie italiane, ci dicono i dati, hanno rinunciato a curarsi. Non c’è nulla di più ingiusto, evitare questo dovrebbe essere il nostro assillo”. Lo ha detto Raffaella Paita, senatrice del terzo polo e coordinatrice nazionale di Italia Viva, durante le dichiarazioni di voto alla mozione del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe sul rafforzamento del servizio sanitario nazionale.

“Dopo il Covid, le cose non sono migliorate. I posti in terapia intensiva non sono aumentati, le liste di attesa non si sono accorciate, anzi. La medicina territoriale non ha fatto passi avanti – ha continuato -. Sono problemi strutturali, non possiamo gettare la croce addosso a nessuno. Dobbiamo provare a lavorare tutti insieme, dando una risposta corale, perché il sistema attuale non regge. E serve che ci siano risorse, investimenti duraturi e sistematici”. “Aggiungo che se c’è un tema su cui io non comprendo quale possa essere il beneficio dell’autonomia è proprio quella della sanità. Vedere regioni che danno risposte e altre in cui i cittadini sono abbandonati, è inaccettabile. Registriamo comunque un passo avanti il governo accetta le nostre proposte: ci siamo messi in gioco con una mozione importante dal punto di vista simbolico, e governo dà delle risposte, anche se generiche. Lo prendiamo come un buon auspicio per continuare una discussione assieme e attendiamo i fatti concreti, a partire dalla prossima legge di bilancio”, ha concluso Paita.