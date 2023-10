Sanità: Paita (Iv), ‘liste d’attesa emergenza che governo fa finta di non vedere’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “La tragica vicenda di un pensionato di Alessandria, che ha perso la gamba a causa delle liste d’attesa interminabili e le mancate visite di controllo, è solo un esempio di quanto sta accadendo in tutta Italia: sempre più cittadini sono costretti a rivolgersi al privato o, peggio ancora, a rinviare cure e analisi. Le liste d’attesa sono una emergenza che il governo fa finta di non vedere”. Lo afferma la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Il governo si prepara a tagliare i finanziamenti alla sanità e la premier Meloni difende l’indifendibile con giri di parole e arrampicate sugli specchi francamente intollerabili. La salute – ricorda Paita – oltre a essere un diritto fondamentale, riconosciuto dalla Costituzione, è anche un valore per tutta l’Italia. Un Paese che non investe in prevenzione è un Paese che non guarda al futuro”.