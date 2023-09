Sanità: Pd vede M5S, Azione e Avs, avanti su proposta comune opposizioni**

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Le opposizioni lavorano a una proposta comune in difesa della sanità pubblica. Ieri, a quanto apprende l’Adnkronos, c’è stato l’incontro tra la delegazione Pd con la responsabile Sanità della segreteria Schlein, Marina Sereni e Mariolina Castellone dei 5 Stelle. Nelle prossime ore è previsto l’incontro con Più Europa. Mentre oggi pomeriggio è fissata la riunione con Azione di Carlo Calenda. In mattinata si è svolta quella con Verdi-Sinistra. Nessun contatto invece con Italia Viva.

Un incontro “positivo” dicono da Avs. “Il modello di lavoro da adottare è quello già felicemente sperimentato per la battaglia a favore del salario minimo. Martedì torneremo ad incontrarci”. Un lavoro che andrà quindi avanti nelle prossime settimane. C’è anche da decidere lo strumento con cui agire: se una proposta di legge unitaria delle opposizioni oppure se come emendamento alla manovra quando sarà pronto il testo del governo.

Esecutivo a cui si rivolge Calenda che definisce il ruolo di Azione come di “cerniera” perché su certi temi “destra e sinistra contano poco. E’ un diritto costituzionale. Io continuo a sperare, come sul salario minimo, si possa raggiungere un accordo tra destra e sinistra e il nostro ruolo è quello di fare da cerniera. Mettere insieme destra e sinistra per fare una cosa per gli italiani”. E Calenda chiama anche Italia Viva ad unirsi. I renziani non stanno infatti partecipando alle riunioni sulla sanità, come era stato per il salario minimo. “Mi piacerebbe che Italia Viva si unisse. Quando eravamo ancora insieme abbiamo fatto una grande iniziativa sulla sanità”.