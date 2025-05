Sanità: Renzi, ‘grazie a Giorgia siamo diventati boh vax, ci mancava solo questo’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag (Adnkronos) – “Ma forse la cosa peggiore è quella che è accaduta ieri quando l’Italia è andata contro l’opinione della stragrande maggioranza dei Paesi civili e della scienza sulla questione Pandemia. Sostanzialmente siamo diventati un Paese che nutre dubbi sui vaccini, grazie a Giorgia e alla sua maggioranza”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Questi ci fanno tornare indietro anche sui vaccini! Non siamo no vax, sia chiaro: siamo diventati: boh vax. Un colpo al cerchio e uno alla botte: come fa sempre la Meloni. L’Influencer che sta con Putin e con Zelensky, con i no euro e con gli euro, con i no trivelle e i sì trivelle. Ci mancavano solo i dubbi sulla scienza…”, aggiunge il leader di Iv.