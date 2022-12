Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic (Adnkronos) – “Mi piacerebbe che con il Pd si facesse una battaglia su un argomento, il Mes. Sono 37mld per la Sanità. Sarebbe bello che i candidati del Pd avessero la stessa posizione di Calenda, che ha detto alla Meloni non dire no per motivi ideologici”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Mezz’ora in più’.