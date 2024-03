Sanità: Renzi, ‘risorse per disturbi alimentari, Stato dia segnale concreto’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “In Italia 3 milioni e mezzo di persone soffrono di disturbi alimentari. Durante la pandemia, sono aumentati del 36%: chi non ha un familiare, un amico, un conoscente, che combatte contro questo mostro? La buona notizia è che se ne può uscire: a tutti i ragazzi che stanno lottando per tornare a sorridere e alle loro famiglie lo Stato deve dare un sostegno concreto. Servono più centri, servono più risorse per la sanità. Perché questi sono i problemi che riguardano davvero la vita delle persone. E la politica deve parlare di questi argomenti, non del chiacchiericcio dei talk. Noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo”. Così Matteo Renzi sui social.