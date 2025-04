Sanità: Ricci, ‘governo non ha fatto nulla su liste attesa, Acquaroli? Zitto e buono’

18 Aprile 2025

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ha ragione il Presidente Gimbe, Cartabellotta: dopo mesi il governo non ha fatto nulla per il problema sanità. Dov’è finito il decreto liste d’attesa? Nel nulla. Ora la buttano in caciara con l’inutile scontro con le regioni. Dalle Marche? Acquaroli come sempre zitto e buono”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.