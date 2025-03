Sanità: ritardi referti Asp Trapani, Mulè (Fi) ‘non è mala sanità ma tragisanità…’

19 Marzo 2025

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) – “Le due interrogazioni parlamentari sul caso dell’ Asp di Trapani hanno avuto risposte omissive, nella migliore delle ipotesi. Dopo che si è insistito nel pretendere la verità, si è arrivati a un’ispezione regionale e una ministeriale ancora in corso. Ed è una verità tragica, non è mala sanità ma è tragisanità, perché è stato allungato un tempo per la diagnosi e cura e questo non doveva accadere”. Lo ha detto il vicepresidente della camera Giorgio Mulè, parlando con i giornalisti, a margine della quinta edizione del Forum internazionale “Pace, sicurezza e prosperità” in corso a Palermo, dei ritardi dei referti di tumore all’Asp di Trapani.