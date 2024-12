Sanità: Romano (Nm), ‘personale medico risorsa da valorizzare, chiediamo altre misure’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. Lo dice la nostra Costituzione. La retribuzione giusta del personale sanitario costituisce una priorità volta a garantire un trattamento dignitoso a un comparto fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e a tutelare un’eccellenza dell’Italia, apprezzata in tutto il mondo per l’alto valore delle cure mediche. Il personale medico e infermieristico rappresenta un orgoglio per il nostro Paese, ancor di più dopo i sacrifici compiuti negli ultimi anni per contrastare la pandemia di Covid-19”. Cosi nel corso del question time alla Camera dei Deputati Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

“Ebbene, come segnalato dal Censis, nel periodo 2015-2022 i salari dei dirigenti medici in Italia sono calati del 6,2% e la spesa dei contratti a tempo indeterminato è diminuita del 2,8%. Il Governo in carica ha avviato sin dalla legge di Bilancio per l’anno 2023 un percorso virtuoso per aumentare i fondi a disposizione al fine di rafforzare il sistema sanitario. Grazie al contributo di Noi moderati – prosegue – è stata inserita una flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e la possibilità per i medici specializzandi di fare extramoenia, oltre all’inserimento dell’obesità tra le malattie protette dal servizio sanitario nazionale”.

“Ma pensiamo si possa e si debba fare di piu’. In tale contesto, quali ulteriori iniziative intenda assumere al fine di sostenere il potere d’acquisto dei medici e quello degli infermieri e promuovere condizioni lavorative favorevoli, anche rendendo strutturale la norma che consente ad alcune categorie del personale del comparto sanità di svolgere attività senza vincolo di incompatibilità al di fuori dell’orario di servizio”, conclude.