Sanità: Ronzulli (Fi), ‘con centrosinistra no programmazione, stiamo invertendo trend’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “La rincorsa a trovare il colpevole della mancanza di medici non paga. Pur ammettendo che i tagli lineari sulla sanità li hanno fatti tutti i governi, quello che è davvero mancato negli ultimi 10 anni, quando ha governato il centrosinistra, è la programmazione sul personale. Per formare un medico ci vogliono più di 10 anni e per molto tempo ci siamo trovati in un imbuto sia nell’accesso alle facoltà sia nelle scuole di specializzazione. Questo governo sta lavorando per invertire il trend, prevedendo già 4mila posti in più per medicina”. Così a ReStart, su Rai 3, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.