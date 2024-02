Sanità: Ronzulli, ‘ripagare sacrifici donne e uomini in camice’

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Dobbiamo essere orgogliosi e grati a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno sono impegnati in corsia, negli ospedali, negli ambulatori a salvare vite e a garantire la salute dei cittadini. Negli anni più drammatici della pandemia, non si sono mai risparmiati, costretti spesso a lavorare in condizioni precarie”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato.

“Il nostro compito -aggiunge- è quello di ripagare i sacrifici di tutte le donne e gli uomini in camice. Lo stiamo facendo con misure concrete e lo dimostrano tutti gli interventi del governo in campo sanitario. Nella quarta Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontario, questo è il nostro modo di dire grazie!”.