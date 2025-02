Sanità: Rosina (ordine assistenti sociali), ‘noi ci siamo sempre, no solo in emergenza’

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Noi assistenti sociali ci siamo ogni giorno, non soltanto nelle emergenze, come si è scoperto all’alba del lockdown. Allora, come ogni giorno, è chiaro che la salute non è soltanto farmaci e ospedali. Le solitudini, le violenze domestiche, le difficoltà di movimento, le povertà economiche e non solo, ai tempi del Covid e oggi, negano salute e dignità alle persone”. Così Barbara Rosina, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali, interviene alla Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario e del volontariato celebrata oggi a Roma alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“I professionisti a cui è dedicata questa giornata lo sanno bene e lavorano insieme non soltanto per non fare dimenticare la tragedia del Coronavirus, ma per costruire un futuro di benessere. Alle istituzioni qui presenti, in primis al ministro della Salute, ricordo che soltanto 6486 assistenti sociali lavorano nel sistema sanita e il 48% andrà in pensione nei prossimi 10 anni. Un numero insufficiente oggi e assolutamente sottostimato per le riforme in atto che implicano una profonda revisione organizzativa”.

“Se manca uno di noi, che sia un infermiere, un medico, una professionista della riabilitazione, uno psicologo o un assistente sociale – ha aggiunto Rosina scusandosi per non aver citato tutte le professioni – manca un tassello indispensabile per la definizione dei progetti che le persone con problemi di salute hanno diritto di avere. Noi tutte e tutti lo sappiamo. Lo capiscano i decisori perché altrimenti giornate come queste, saranno soltanto celebrazioni o semplici occasioni per stilare un elenco di buone intenzioni”.