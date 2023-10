Sanità: Ruotolo (Pd), ‘governo riduce fondi, in piazza 11 novembre per difendere diritto salute’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il nostro non è un Paese per poveri. Anche per quanto riguarda la sanità. Se non hai la carta di credito non ti potrai curare. Che altro è la scelta del governo, scritta nera su bianco, nella Nadef che riduce al 6 per cento del Pil la spesa sanitaria?”. Così dichiara Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

“Servono almeno quattro miliardi di euro per non far crollare l’assistenza sanitaria universale – prosegue -. Dice palazzo Chigi che non ci sono risorse. Il problema è semplice perché è una scelta politica dove mettere le risorse. Questo è un governo che invece di fare la lotta all’evasione fiscale, di trovare risorse aggiuntive, procede a condoni a ripetizione. Anche per questo motivo, scenderemo in piazza l’11 novembre”.