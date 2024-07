Sanità: Schlein a Meloni, ‘si ricordi che è al governo e dia risposte su Ssn’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Invece di accampare scuse sulle coperture finanziarie dell’opposizione e continuare a propinare la boutade elettorale del dl liste di attesa, Giorgia Meloni dovrebbe ricordarsi che è al governo e dare risposte concrete alla richiesta di un Ssn efficiente, universale e accessibile, al fine di salvaguardare il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per ora ha solo ridotto la spesa sanitaria sul PIL, tagliando la sanità pubblica”. Così la segretaria del partito democratico, Elly Schlein.

“Il ministro per i rapporti con il Parlamento – aggiunge – dovrebbe essere a conoscenza di quanto accade nelle sedi parlamentari: la legge che porta il mio nome è stata affossata dalla maggioranza in modo pretestuoso sebbene il gruppo del Pd abbia fornito diverse opzioni di copertura finanziaria della legge. Ciriani si aggiorni ma, soprattutto, lavori per trovare soluzioni condivise per rispondere alll’emergenza sanitaria, anche nell’ambito dell’imminente discussione alla Camera del dl liste d’attesa. La nostra proposta è molto semplice e resta sul tavolo: potenziamento dell’investimento sul SSN per raggiungere la media europea del 7,5% della spesa del PIL entro il 2028 e sblocco delle assunzioni. Chiedono la stessa cose alcune regioni governate dalla destra. Mettetevi d’accordo con voi stessi, il governo dia risposte”.