Sanità: Schlein a Meloni, ‘tolga blocco assunzioni messo da Berlusconi e lei mentre io a università’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Io non so da quanto tempo lei non lasci il palazzo per andare davvero in un ospedale, ma le do una notizia: i gettonisti ci sono ancora e se ci sono è perché quando lei era al governo con Berlusconi, e io ero ancora all’università, avete messo un tetto alle assunzioni del personale. Un tetto che oggi sta svuotando i reparti, per cui la gente non si riesce più a curare. Si vergogni di stare ancora all’opposizione dal governo”. Così Elly Schlein nella replica all’interrogazione a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.

“Ora, tolga il blocco delle assunzioni, prenda i 5 miliardi che gli abbiamo detto con le opposizioni dove trovare per salvare la sanità pubblica”.